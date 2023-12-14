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Защитник «Адмирала»: в Омске стадион более уютный внутри, но «СКА Арена» масштабнее

Защитник «Адмирала»: в Омске стадион более уютный внутри, но «СКА Арена» масштабнее
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Защитник «Адмирала» Евгений Лисовец после Матча звёзд КХЛ поделился впечатлениями от «СКА Арены» и сравнил её со стадионом омского «Авангарда».

«Арена шикарная: большая, красивая, новая. Я такой ещё не видел, если честно. Поэтому мне тут всё понравилось. По сравнению с Омском? Тоже больше. Но в Омске арена более уютная внутри, что ли. А здесь масштабнее», — сказал Лисовец в интервью Metaratings.

«СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».

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