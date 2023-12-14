Стали известны составы сборной «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ» на матч Кубка Первого канала

Сегодня, 14 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ». Матч начнётся в 18:30 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Федерация хоккея России опубликовала составы играющих сегодня команд.

Состав сборной «Россия 25»:

Серебряков (Иванов);

Никишин — Земчёнок, Коростелёв — Воробьёв — Толчинский;

Лямкин — Елесин, Зыков — Глотов — Хайруллин;

Карпухин — Сергеев, Атанасов — Сафонов — Шабанов:

Федотов, Дыняк — Соркин — Полтапов, Гребёнкин.

Состав команды «Звёзды и ВХЛ»:

Назаров (Мурашов);

Акмальдинов — Альметкин, Степанов — Хуснутдинов — Грицюк;

Барабоша — Коромыслов, Заседа — Швырёв — Авраменко;

Выдренков — Зеленов, Кузьмин — Кабуш — Манин;

Журавлёв — Булычёв, Петров — Никонов — Федотов, Танков.