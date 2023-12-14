Стали известны составы сборной «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ» на матч Кубка Первого канала

Сегодня, 14 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ». Матч начнётся в 18:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию матча.
Федерация хоккея России опубликовала составы играющих сегодня команд.
Состав сборной «Россия 25»:
Серебряков (Иванов);
Никишин — Земчёнок, Коростелёв — Воробьёв — Толчинский;
Лямкин — Елесин, Зыков — Глотов — Хайруллин;
Карпухин — Сергеев, Атанасов — Сафонов — Шабанов:
Федотов, Дыняк — Соркин — Полтапов, Гребёнкин.
Состав команды «Звёзды и ВХЛ»:
Назаров (Мурашов);
Акмальдинов — Альметкин, Степанов — Хуснутдинов — Грицюк;
Барабоша — Коромыслов, Заседа — Швырёв — Авраменко;
Выдренков — Зеленов, Кузьмин — Кабуш — Манин;
Журавлёв — Булычёв, Петров — Никонов — Федотов, Танков.