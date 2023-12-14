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Стали известны составы сборной «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ» на матч Кубка Первого канала

Стали известны составы сборной «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ» на матч Кубка Первого канала
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Сегодня, 14 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ». Матч начнётся в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2023, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
1-й период
0 : 0
Звёзды и ВХЛ

Федерация хоккея России опубликовала составы играющих сегодня команд.

Состав сборной «Россия 25»:

Серебряков (Иванов);
Никишин — Земчёнок, Коростелёв — Воробьёв — Толчинский;
Лямкин — Елесин, Зыков — Глотов — Хайруллин;
Карпухин — Сергеев, Атанасов — Сафонов — Шабанов:
Федотов, Дыняк — Соркин — Полтапов, Гребёнкин.

Состав команды «Звёзды и ВХЛ»:

Назаров (Мурашов);
Акмальдинов — Альметкин, Степанов — Хуснутдинов — Грицюк;
Барабоша — Коромыслов, Заседа — Швырёв — Авраменко;
Выдренков — Зеленов, Кузьмин — Кабуш — Манин;
Журавлёв — Булычёв, Петров — Никонов — Федотов, Танков.

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