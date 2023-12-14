Хоккейный агент Дементьев оценил игру Ничушкина. У россиянина 100 голов в НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался об игре российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, который сегодня достиг отметки в 100 голов в НХЛ.

«Ещё совсем недавно некоторые специалисты считали, сколько игр Валерий Ничушкин не забивает голы. Однако на сегодняшний день он уже забросил 100 шайб в НХЛ, с чем Валерия можно поздравить. Очень сильно проводит последние игры Валерий, этот сезон он начал достаточно хорошо. Радует взаимопонимание с партнёрами, с которыми он выходит на лёд, а также голы-красавцы, которые он в итоге забивает. Были и есть моменты, когда он вырывается один на один с вратарём соперника, но не реализует. Но таков хоккей, это совершенно нормальное стечение обстоятельств», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.