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The Hockey Writers: Воронков служит маяком надежды на лучшие дни для «Коламбуса»

The Hockey Writers: Воронков служит маяком надежды на лучшие дни для «Коламбуса»
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Журналист Дон Хелбиг в статье на портале The Hockey Writers высказался об игре российского форварда «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова.

«Влияние Воронкова на «Блю Джекетс» всегда будет выходить за рамки статистики. Мне нравится, что он воплощает стиль игры, который не уклоняется от контакта и добавляет элемент откровенности. Этот стиль хорошо подходит для игры на выезде и в плей-офф. Его путь от тёмной лошадки до выдающегося новичка НХЛ является свидетельством его преданности делу, мастерства и многообещающего будущего, которое его ждёт в «Блю Джекетс».

Поскольку фанаты с нетерпением ждут его дальнейшего развития, приход Воронкова служит маяком надежды на лучшие дни для переживающей трудности команды», — сказано в статье.

В текущем сезоне Воронков сыграл 24 матчей, где записал на свой счёт 15 (6+9) очков.

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