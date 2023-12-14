«Он просто худшая версия самого себя». Директор отдела мониторинга игроков — об Овечкине

директор отдела мониторинга европейских игроков портала Elite Prospects Ласси Аланен высказался об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«В случае стареющих топ-игроков часто случается, что кривая развития карьеры долгое время находится в плавном спаде, пока в какой-то момент не срывается резко вниз и пути назад уже не будет. Похоже, это произойдёт и с Овечкиным, если не сейчас, то, скорее всего, скоро, что вполне естественно. Понятно, что даже на своём нынешнем уровне он будет забивать голы в более быстром темпе, чем в начале сезона.

Он не нашёл способов компенсировать своё старение, теперь он просто худшая версия самого себя. Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Это всё ещё возможно, хотя и менее вероятно, чем до начала этого сезона", — приводит слова Аланена Iltalehti.