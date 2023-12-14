«Отличная возможность попасть в КХЛ». Третьяк — о команде «Звёзды и ВХЛ»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о команде «Звёзды и ВХЛ», которая выступает на Кубке Первого канала.

«Одно из интересных новшеств — это участие команды из ВХЛ. Очень важно, что этим ребятам дали возможность поиграть на таком уровне против национальных команд Беларуси, Казахстана и «России 25». Отличная возможность продемонстрировать свои лучшие навыки и попытаться попасть в КХЛ», — передаёт слова Третьяка RT.

Напомним, команда «Звёзды и ВХЛ» заменяет на Кубке Первого канала сборную Китая по хоккею, которая отказалась от учатсия.

Сборную «Звёзды и ВХЛ» составляют ведущие молодые игроки клубов КХЛ и ВХЛ. В основе команды — молодые хоккеисты, выступающие во Всероссийской хоккейной лиге.