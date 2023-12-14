Форвард «Спартака» Принс высказался о продлении контракта с красно-белыми

Нападающий «Спартака» Шейн Принс прокомментировал продление контракта с красно-белыми на один год.

«Я очень рад остаться в „Спартаке“ — это лучший клуб, в котором я играл в своей карьере. Мне и моей семье очень нравится жить в Москве — это наш любимый город. Здесь лучшие условия для воспитания моих дочек, а также мне нравятся русские люди — добрые, отзывчивые, с сильными моральными принципами. К тому же, у нас очень молодая, перспективная и уже борющаяся за высшие места команда, и я рад быть её частью», — приводит слова Принса пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Принса 10 заброшенных шайб и восемь результативных передач в 36 матчах.

В прошлом сезоне 31-летний форвард стал вторым бомбардиром «Спартака», набрав 35 (17+18) результативных баллов в 55 играх, а также стал победителем Кубка Первого канала в составе сборной Беларуси. Всего на счету нападающего 173 (78+95) очка за 261 игру в КХЛ.