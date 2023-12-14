«Ребята вышли одной командой». Тренер «Звёзды и ВХЛ» — о поражении от сборной «Россия 25»

Главный тренер команды «Звёзды и ВХЛ» Николай Воеводин прокомментировал поражение от сборной «Россия 25» (2:5).

«Ребята отдавались, играли до последнего, верили, что мы сможем переломить, поменяли вратаря. Были моменты ещё забить. Понятно, что соперник сильнее, но мы старались и хотели показать достойную игру. Считаю, нам это удалось. Верили, что сможем навязать контригру сборной России, надо всегда верить в своих ребят.

Пропущенные шайбы в начале третьего периода? Возможно, чуть-чуть расслабились. В начале и конце периода нельзя пропускать, а мы пропустили. Усложнили себе игру. Не было бы этой минутной расслабленности, возможно, игра была бы более нервной.

Назаров два периода очень здорово держал нас в игре, потом второй, третий, четвёртый гол, и решили поменять. Надо было всколыхнуть команду, чтобы они взяли на себя ответственность за результат.

Ребята вышли одной командой. У нас было всего две тренировки, чтобы ребята почувствовали плечо друг друга. В некоторых моментах мы всё равно достойно выглядели. Не скажу, что я совсем не доволен качеством игры. Для двух дней тренировок оно было вполне. Уныния никакого нет, ребята ведут себя дружелюбно. Подскажем им, в каком направлении усилиться, постараемся сыграть следующий матч более достойно.

Уровень игроков ВХЛ на фоне игроков КХЛ? Ещё рано это делать и специалистам, и прессе, и скаутам. Есть неплохие ребята, они неплохо себя показали, хоть и играют в ВХЛ.

Грицюк – это же мастер. Он показал свой уровень, ещё не максимальный, но достойный. Он будет добавлять и найдёт свою игру, будет придавать уверенность нашей команде. Думаю, к концу турнира он будет ещё лучше», — передаёт слова Воеводина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.