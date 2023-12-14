Р. Ротенберг: никого не надо мотивировать. Человек выходит с гербом на груди

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над командой «Звёзды и ВХЛ» (5:2) высказался о мотивации игроков национальной команды.

«Для нас это важная игра, надо было проверить все наши наработки в деле. Всё проверили. Сильный соперник, быстрая команда, которая может обыграть любую команду на КПК. Думаю, они себя ещё проявят на этом турнире.

Наши ребята молодцы, проявили характер. Игра складывалась непросто, вратарь соперника был на кураже. Создали много моментов, в начале повлияла реализация. После второго периода хорошо поговорили с ребятами, обозначили акценты, как нам добиться победы. Благодарю команду за победу, третий период сыграли отлично. Готовимся дальше, самая важная – следующая игра.

Играть за сборную России никого мотивировать не надо. Когда человек выходит с гербом на груди, он максимально мотивирован. У ребят было сегодня огромное желание с первой секунды, где-то эмоции перехлёстывали. Мы создали 10 голевых моментов в первом периоде, а дальше – хладнокровие, реализация. Конечно, сильный соперник, и вратарь сыграл прекрасно. Радует, что у нас много сильных игроков в России. Эта команда ещё может себя проявить очень здорово. Могут быть сюрпризы на этом турнире, это же хорошо? Это говорит о том, что у нас в России много сильных игроков. Традиционно на призах «Известий» играли разные команды – первый состав, второй состав сборной СССР. Михайлов выигрывал приз «Известий» неоднократно и подтвердит мои слова. Здесь всегда были собраны лучшие игроки и СССР, и России, и международного хоккея. И сборная Беларуси – очень сильный соперник, там все ребята – лидеры команд КХЛ. Можете состав проверить, если мне не верите», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.