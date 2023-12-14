Р. Ротенберг — об Атанасове: любой себя проявит, когда дают кататься. А тут сопротивление

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над командой «Звёзды и ВХЛ» (5:2) прокомментировал игру нападающего Василия Атанасова.

«Никто не потерялся, с Атанасовым просто очень плотно сыграли. На приёме шайбы с ним играли в стык постоянно. Видимо, это была установка тренерского штаба «Звёзд». Ему было тяжело, это правда, но дальше он привыкнет, будет закалённым, и добавит. Когда по чистому льду кататься дают, любой игрок будет себя проявлять, а здесь было очень сильное сопротивление. И дальше будет ещё сложнее.

Хуснутдинов? Вся команда была заряжена, так и должно быть. Обе команды бились за каждый миллиметр льда, это даёт возможность добавлять от смены к смене, особенно понимая уровень наших следующих соперников», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.