The Athletic оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф после трети сезона НХЛ

Журналист Харман Даял в статье на североамериканском сайте The Athletic оценил шансы «Вашингтон Кэпиталз» на выход в плей-офф после трети сезона НХЛ.

«Разница шайб «Вашингтона» составляет «-8», несмотря на сильные результаты клуба – это потенциальный признак того, что они не так хороши, как показывает их статистика. При игре «пять на пять» количество бросков «Кэпиталз» занимает 29-е место в лиге.

У «Вашингтона» худшая игра в большинстве в НХЛ. У «Кэпиталз» нет ни одного нападающего, который в этом сезоне мог бы набрать 55 очков или выше. Ови не похож на Ови. Уверенность в выходе клуба в плей-офф оценивается в 2,5 балла из 10», — написано в статье.

В сезоне-2023/2024 «Вашингтон Кэпиталз» провёл 25 встреч, в которых одержал 14 побед. С 31 результативным баллом подопечные Спенсера Карбери находятся на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «столичные» сыграют в гостях с «Филадельфией Флайерз» 15 декабря.