Форвард «России 25» — о КПК: была уверенность, что будем играть на «СКА Арене»
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Нападающий команды «Россия 25» Илья Сафонов после победы над командой «Звезды и ВХЛ» (5:2) заявил, что рассчитывал сыграть матчи Кубка Первого канала на новой «СКА Арене».
«У меня вообще была уверенность, что мы будем играть на „СКА Арене“, раз Матч звёзд КХЛ был там. Может, в следующем году это будет — я ведь не знаю всех нюансов», — приводит слова Сафонова ТАСС.
«СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2023, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Звёзды и ВХЛ
0:1 Петров (Кабуш, Альметкин) – 26:14 (5x5) 1:1 Глотов (Полтапов, Сергеев) – 31:34 (5x5) 2:1 Воробьёв (Толчинский, Гребёнкин) – 40:22 (5x5) 3:1 Соркин (Сафонов, Зыков) – 41:34 (5x5) 4:1 Хайруллин (Коростелёв, Лямкин) – 42:52 (5x4) 4:2 Заседа (Степанов, Грицюк) – 48:10 (5x4) 5:2 Хайруллин (Глотов, Земчёнок) – 59:07 (en)
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