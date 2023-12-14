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Форвард «России 25» — о КПК: была уверенность, что будем играть на «СКА Арене»

Форвард «России 25» — о КПК: была уверенность, что будем играть на «СКА Арене»
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Нападающий команды «Россия 25» Илья Сафонов после победы над командой «Звезды и ВХЛ» (5:2) заявил, что рассчитывал сыграть матчи Кубка Первого канала на новой «СКА Арене».

«У меня вообще была уверенность, что мы будем играть на „СКА Арене“, раз Матч звёзд КХЛ был там. Может, в следующем году это будет — я ведь не знаю всех нюансов», — приводит слова Сафонова ТАСС.

«СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2023, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Звёзды и ВХЛ
0:1 Петров (Кабуш, Альметкин) – 26:14 (5x5)     1:1 Глотов (Полтапов, Сергеев) – 31:34 (5x5)     2:1 Воробьёв (Толчинский, Гребёнкин) – 40:22 (5x5)     3:1 Соркин (Сафонов, Зыков) – 41:34 (5x5)     4:1 Хайруллин (Коростелёв, Лямкин) – 42:52 (5x4)     4:2 Заседа (Степанов, Грицюк) – 48:10 (5x4)     5:2 Хайруллин (Глотов, Земчёнок) – 59:07 (en)    
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