Форвард «России 25» — о КПК: была уверенность, что будем играть на «СКА Арене»

Нападающий команды «Россия 25» Илья Сафонов после победы над командой «Звезды и ВХЛ» (5:2) заявил, что рассчитывал сыграть матчи Кубка Первого канала на новой «СКА Арене».

«У меня вообще была уверенность, что мы будем играть на „СКА Арене“, раз Матч звёзд КХЛ был там. Может, в следующем году это будет — я ведь не знаю всех нюансов», — приводит слова Сафонова ТАСС.

«СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».