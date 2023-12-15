«Поднимает настроение». «Каролина» показала шлем Кочеткова с русским деревянным храмом

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» в официальных соцсетях клуба опубликовала фотографии уникального шлема российского голкипера команды Петра Кочеткова.

Дизайн шлема включает символику и клубные цвета «ураганов», на фоне которых изображён русский деревянный храм.

«Пи Кей (сокр. Пётр Кочетков. — Прим. «Чемпионата») поднимает настроение этим шлемом», — говорится в подписи поста.

Фото: Соцсети «Каролины Харрикейнз»

Фото: Соцсети «Каролины Харрикейнз»

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Кочетков сыграл 13 матчей за команду из Роли, в которых в среднем отражал 88,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,93. На счету россиянина в нынешнем сезоне шесть выигранных матчей.

Сегодня ночью команда Рода Бриндамора сыграет в очередном матче «регулярки» в гостях с «Детройт Ред Уингз». Игра начнётся в 3:30 мск.