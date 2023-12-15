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«Поднимает настроение». «Каролина» показала шлем Кочеткова с русским деревянным храмом

«Поднимает настроение». «Каролина» показала шлем Кочеткова с русским деревянным храмом
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Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» в официальных соцсетях клуба опубликовала фотографии уникального шлема российского голкипера команды Петра Кочеткова.

Дизайн шлема включает символику и клубные цвета «ураганов», на фоне которых изображён русский деревянный храм.

«Пи Кей (сокр. Пётр Кочетков. — Прим. «Чемпионата») поднимает настроение этим шлемом», — говорится в подписи поста.

Фото: Соцсети «Каролины Харрикейнз»

Фото: Соцсети «Каролины Харрикейнз»

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Кочетков сыграл 13 матчей за команду из Роли, в которых в среднем отражал 88,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,93. На счету россиянина в нынешнем сезоне шесть выигранных матчей.

Сегодня ночью команда Рода Бриндамора сыграет в очередном матче «регулярки» в гостях с «Детройт Ред Уингз». Игра начнётся в 3:30 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Норрис (Бреннстрём, Жиру) – 07:27     1:1 Нечас (Шей, Друри) – 18:49 (pp)     1:2 Ахо (Деанджело, Терявяйнен) – 32:18 (pp)     1:3 Джарвис (Ахо, Орлов) – 33:39     1:4 Ахо (Песке, Шей) – 37:19    
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