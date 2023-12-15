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«Торонто» отыгрался с 0:5 в матче с «Коламбусом», но проиграл в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

В составе победителей отличились Патрик Лайне, Кент Джонсон (дубль), Джастин Дэнфорт, Егор Чинахов и Джонни Годро. У «Торонто» голами отметились Вильям Нюландер, Митчелл Марнер, Джейк Маккейб и Остон Мэттьюс (дубль).

«Торонто» по ходу матча проигрывал со счётом 0:5, но в третьем периоде смог восстановить равенство и перевести игру в овертайм.

В следующем матче подопечные Шелдона Кифа сыграют с «Питтсбургом», а «Коламбус» встретится с «Нью-Джерси».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.