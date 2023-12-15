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«Торонто» отыгрался с 0:5 в матче с «Коламбусом», но проиграл в овертайме

«Торонто» отыгрался с 0:5 в матче с «Коламбусом», но проиграл в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

В составе победителей отличились Патрик Лайне, Кент Джонсон (дубль), Джастин Дэнфорт, Егор Чинахов и Джонни Годро. У «Торонто» голами отметились Вильям Нюландер, Митчелл Марнер, Джейк Маккейб и Остон Мэттьюс (дубль).

«Торонто» по ходу матча проигрывал со счётом 0:5, но в третьем периоде смог восстановить равенство и перевести игру в овертайм.

В следующем матче подопечные Шелдона Кифа сыграют с «Питтсбургом», а «Коламбус» встретится с «Нью-Джерси».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 6
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Лайне (Джонсон) – 06:19     0:2 Джонсон (Пик) – 11:56     0:3 Дэнфорт (Проворов, Иржичек) – 28:16     0:4 Чинахов (Проворов, Иржичек) – 30:45     0:5 Годро (Чинахов, Веренски) – 34:19 (pp)     1:5 Нюландер (Мэттьюс, Лагессон) – 40:38     2:5 Марнер (Таварес, Макманн) – 43:49     3:5 Маккейб (Тимминс, Робертсон) – 54:21 (pp)     4:5 Мэттьюс (Нюландер, Марнер) – 58:45     5:5 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 59:15     5:6 Джонсон (Веренски, Дэнфорт) – 63:26    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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