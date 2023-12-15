Мэттьюс оформил дубль за 30 секунд. У лидера гонки снайперов 7 голов в последних 4 матчах

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

В составе победителей отличились Патрик Лайне, Кент Джонсон (дубль), Джастин Дэнфорт, Егор Чинахов и Джонни Годро. У «Торонто» голами отметились Вильям Нюландер, Митчелл Марнер, Джейк Маккейб и Остон Мэттьюс (дубль).

Примечательно, что Мэттьюс оформил дубль в самой концовке третьего периода, забив две шайбы подряд в течение 30 секунд. В активе лидера гонки снайперов сезона НХЛ стало 23 заброшенные шайбы в 27 матчах текущей регулярки. При этом в последних четырёх матчах на счету Остона семь точных бросков (три дубля и ещё один матч с одним голом).