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Овечкин вышел на чистое 49-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Овечкин вышел на чистое 49-е место по сыгранным матчам в НХЛ
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Сегодня, 15 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Филадельфии Флайерз». Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0 — ОТ, 1:0 — Б) в пользу хозяев льда.

Капитан столичной команды Александр Овечкин провёл 1373-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Овечкин сегодня вышел на чистое 49-е место в истории североамериканской лиги, превзойдя результат известного в прошлом финского защитника Теппо Нумминена (1372)

Следующей целью для Овечкина является показатель Венсана Дамфуса, Дина Принтиса и Джо Сакика (1378). Рекорд НХЛ по матчам принадлежит Патрику Марло (1779). Среди действующих игроков на первом месте находится защитник «Даллас Старз» Райан Сутер (1389).

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