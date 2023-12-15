Кузьменко отличился во втором матче подряд, снова переиграв российского голкипера

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Флориду Пантерз». После первого периода хозяева впереди — 2:0.

Счёт в матче открыл российский нападающий «косаток» Андрей Кузьменко, отличившийся на пятой минуте встречи после передачи от Конора Гарланда. 27-летний форвард переиграл Сергея Бобровского, продлив серию с заброшенными шайбами до двух матчей. Примечательно, что в предыдущей игре Кузьменко также поразил ворота российского голкипера, в тот раз забив Андрею Василевскому.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Кузьменко принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых на данный момент набрал 17 (6+11) очков.