Три очка Кучерова и покер Стэмкоса помогли «Тампе» одержать победу над «Эдмонтоном»
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой гостей со счётом 7:4.
В составе победителей отличились Стивен Стэмкос (покер), Тайлер Мотт, Энтони Чирелли и российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин также записал на свой счёт две результативные передачи.
У «Эдмонтона» голами отметились Дарнелл Нурс, Коннор Макдэвид, Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс.
«Тампа-Бэй» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 33 очка в 31 матче. «Эдмонтон» занимает 10-е место на Западе, в активе команды 27 очков в 27 играх.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Пол, Кучеров) – 01:07 (pp) 0:2 Мотт (Рэддиш, Эйссимонт) – 07:17 1:2 Нурс (Ньюджент-Хопкинс, Райан) – 21:23 (sh) 2:2 Макдэвид – 27:20 (pp) 3:2 Хайман (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 30:02 (pp) 3:3 Стэмкос (Флёри, Шири) – 46:48 3:4 Кучеров (Пойнт, Сергачёв) – 52:47 3:5 Стэмкос (Шири) – 54:02 4:5 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 57:38 4:6 Чирелли – 58:27 4:7 Стэмкос (Кучеров, де Хаан) – 59:53
Комментарии
- 15 декабря 2023
-
08:19
-
08:08
-
08:05
-
07:52
-
07:45
-
07:35
-
07:20
-
07:15
-
07:00
-
06:58
-
06:45
-
06:36
-
06:24
-
06:13
-
06:05
-
05:57
-
05:53
-
05:25
-
02:55
-
00:54
- 14 декабря 2023
-
23:37
-
23:27
-
23:10
-
22:46
-
22:29
-
22:16
-
22:05
-
22:00
-
21:58
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:39
-
21:37
-
21:36
Партнерский контент