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Три очка Кучерова и покер Стэмкоса помогли «Тампе» одержать победу над «Эдмонтоном»

Три очка Кучерова и покер Стэмкоса помогли «Тампе» одержать победу над «Эдмонтоном»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой гостей со счётом 7:4.

В составе победителей отличились Стивен Стэмкос (покер), Тайлер Мотт, Энтони Чирелли и российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин также записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Эдмонтона» голами отметились Дарнелл Нурс, Коннор Макдэвид, Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс.

«Тампа-Бэй» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 33 очка в 31 матче. «Эдмонтон» занимает 10-е место на Западе, в активе команды 27 очков в 27 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Пол, Кучеров) – 01:07 (pp)     0:2 Мотт (Рэддиш, Эйссимонт) – 07:17     1:2 Нурс (Ньюджент-Хопкинс, Райан) – 21:23 (sh)     2:2 Макдэвид – 27:20 (pp)     3:2 Хайман (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 30:02 (pp)     3:3 Стэмкос (Флёри, Шири) – 46:48     3:4 Кучеров (Пойнт, Сергачёв) – 52:47     3:5 Стэмкос (Шири) – 54:02     4:5 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 57:38     4:6 Чирелли – 58:27     4:7 Стэмкос (Кучеров, де Хаан) – 59:53    
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