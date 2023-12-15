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Три очка Кучерова и покер Стэмкоса помогли «Тампе» одержать победу над «Эдмонтоном»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой гостей со счётом 7:4.

В составе победителей отличились Стивен Стэмкос (покер), Тайлер Мотт, Энтони Чирелли и российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин также записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Эдмонтона» голами отметились Дарнелл Нурс, Коннор Макдэвид, Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс.

«Тампа-Бэй» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 33 очка в 31 матче. «Эдмонтон» занимает 10-е место на Западе, в активе команды 27 очков в 27 играх.