Бобровский допустил чудовищную ошибку в игре с «Ванкувером», организовав гол в свои ворота

В эти минуты в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает на своей площадке «Флориду Пантерз». На момент написания новости в матче идёт перерыв после второго периода, счёт — 4:0 в пользу хозяев.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский допустил ошибку во втором периоде, которая привела к взятию ворот россиянина.

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В составе «Ванкувера» отличились Андрей Кузьменко, Дакота Джошуа (дубль) и Брок Бёзер.

Ранее российский голкипер Сергей Бобровский вышел на чистое 19-е место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству побед (374 победы в 663 матчах), обогнав Энди Муга (372 победы в 713 играх).