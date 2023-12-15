«Впервые в жизни». Купер рассказал о реакции Стэмкоса на покер в ворота «Эдмонтона»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер рассказал о реакции капитана команды Стивена Стэмкоса, оформившего покер в ворота «Эдмонтона» (7:4). Канадский форвард был признан второй звездой матча.

«Он посмотрел на меня после четвёртого гола и сказал: «Я сделал это впервые в жизни». Я ответил ему: «У тебя 500 голов. Это был первый раз, когда ты забил четыре за игру?» И он сказал «да», так что мы немного посмеялись на скамейке запасных», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Стэмкос в текущем сезоне забросил 14 шайб и отдал 16 передач в 28 матчах. Всего за карьеру канадский нападающий набрал 1086 очков в 1031 матче — забросил 529 шайб и отдал 557 результативных передач. «Эдмонтон» прервал свою восьмиматчевую победную серию.