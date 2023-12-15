Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Впервые в жизни». Купер рассказал о реакции Стэмкоса на покер в ворота «Эдмонтона»

«Впервые в жизни». Купер рассказал о реакции Стэмкоса на покер в ворота «Эдмонтона»
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер рассказал о реакции капитана команды Стивена Стэмкоса, оформившего покер в ворота «Эдмонтона» (7:4). Канадский форвард был признан второй звездой матча.

«Он посмотрел на меня после четвёртого гола и сказал: «Я сделал это впервые в жизни». Я ответил ему: «У тебя 500 голов. Это был первый раз, когда ты забил четыре за игру?» И он сказал «да», так что мы немного посмеялись на скамейке запасных», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Стэмкос в текущем сезоне забросил 14 шайб и отдал 16 передач в 28 матчах. Всего за карьеру канадский нападающий набрал 1086 очков в 1031 матче — забросил 529 шайб и отдал 557 результативных передач. «Эдмонтон» прервал свою восьмиматчевую победную серию.

Материалы по теме
Видео
Три очка Кучерова и покер Стэмкоса помогли «Тампе» одержать победу над «Эдмонтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android