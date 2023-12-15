Бобровский впервые в текущем сезоне НХЛ был заменён по ходу матча, пропустив четыре гола

В эти минуты в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает на своей площадке «Флориду Пантерз». Идёт третий период, счёт — 4:0 в пользу хозяев.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский допустил грубейшую ошибку во втором периоде, которая привела к взятию ворот. Россиянин отдал пас точно на клюшку сопернику, котоырй поразил пустые ворота. Тренерский штаб «Флориды» решил заменить Бобровского после второго перерыва. Это первый случай в текущем сезоне, когда Сергея меняют по ходу игры. Бобровский пропустил четыре гола, отразив 13 бросков.

В составе «Ванкувера» отличились Андрей Кузьменко, Дакота Джошуа (дубль) и Брок Бёзер.

Ранее российский голкипер Сергей Бобровский вышел на чистое 19-е место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству побед (374 победы в 663 матчах), обогнав Энди Муга (372 победы в 713 играх).