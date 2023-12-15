Гол Кузьменко принёс победу «Ванкуверу» над «Флоридой», Бобровский пропустил 4 гола

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал на своей площадке «Флориду Пантерз». Матч закончился уверенной победой 4:0 в пользу хозяев.
Победный гол в матче на свой счёт записал российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Дублем отметился нападающий «Кэнакс» Дакота Джошуа. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский допустил грубую ошибку, пропустил четыре гола после 17 бросков и впервые в текущем сезоне был заменён по ходу матча. Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко оформил шат-аут.
В параллельном матче разгромную победу на своей площадке одержал «Сиэтл», обыграв «Чикаго» со счётом 7:1.
Дублем отметился нападающий «Сиэтла» Кейлер Ямамото.
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