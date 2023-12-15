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Гол Кузьменко принёс победу «Ванкуверу» над «Флоридой», Бобровский пропустил 4 гола

Гол Кузьменко принёс победу «Ванкуверу» над «Флоридой», Бобровский пропустил 4 гола
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал на своей площадке «Флориду Пантерз». Матч закончился уверенной победой 4:0 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Кузьменко (Гарланд) – 04:03     2:0 Джошуа (Блюгерс) – 13:52     3:0 Джошуа – 30:08     4:0 Бёзер (Миллер, Петтерссон) – 35:41 (pp)    

Победный гол в матче на свой счёт записал российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Дублем отметился нападающий «Кэнакс» Дакота Джошуа. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский допустил грубую ошибку, пропустил четыре гола после 17 бросков и впервые в текущем сезоне был заменён по ходу матча. Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко оформил шат-аут.

В параллельном матче разгромную победу на своей площадке одержал «Сиэтл», обыграв «Чикаго» со счётом 7:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
7 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ямамото (Борген) – 03:07     2:0 Ямамото (Данн, Ларссон) – 17:47     2:1 Рэддиш (Бовиллье) – 23:03     3:1 Бьёркстранд (Эванс) – 24:22     4:1 Картье (Борген, Танев) – 34:43     5:1 Толванен (Гурд, Бьёркстранд) – 37:09     6:1 Макканн (Эванс, Бьёркстранд) – 43:07 (pp)     7:1 Белльмар (Шор, Дюмулен) – 43:28    

Дублем отметился нападающий «Сиэтла» Кейлер Ямамото.

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