Кучеров стал четвёртым действующим игроком НХЛ, набравшим 50 очков за 30 и менее игр

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в победном матче с «Эдмонтоном» (7:4). Россиянин стал первым игроком в текущем сезоне НХЛ, кому покорилась отметка в 50 набранных очков. На счету Кучерова теперь 20 голов и 30 результативных передач в 30 матчах.

Кучеров стал четвёртым действующим игроком НХЛ, набравшим 50 очков за 30 и менее игр. Ранее такое достижение удавалось сделать капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (4 раза, за 27 игр наименьший результат), форварду «Ойлерз» Леону Драйзайтлю (три раза, 29 игр наименьший результат) и нападающему «Питтсбурга» Сидни Кросби (дважды, 28 игр наименьший результат).

Напомним, прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой гостей со счётом 7:4.