«Он делает это всю карьеру в самые важные моменты». Стэмкос об отличной игре Василевского

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос высоко оценил вклад вратаря Андрея Василевского в победу над «Эдмонтоном» (7:4). Россиянин отразил 53 броска и был признан первой звездой матча.

«Без него это была бы даже не равная игра, поэтому я думаю, что сегодня вечером мы отдаём всю заслугу Васи. Конечно, это не тот рецепт, на который нам хотелось бы полагаться каждый вечер, но в такой игре, когда мы не выкладываемся на все сто и играем с действительно хорошей командой, которая находится на победной серии, его игра оказала явно огромное влияние на результат матча.

Он делает это всю свою карьеру и в самые важные моменты. Это неудивительно, но вы должны быть удивлены, потому что играть так, как он играл против талантливых игроков соперника, я думаю, было ещё более впечатляюще. Он дал нам шанс, а мы им воспользовались и одержали победу. Это было некрасиво, но мы обязательно это примем», — цитирует Стэмкоса пресс-служба клуба.