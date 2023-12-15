Вратарь «Тампы» Василевский едва не забил гол в пустые ворота «Эдмонтона»

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 53 броска и пропустил четыре шайбы в победном матче с «Эдмонтоном» (7:4). Россиянин был признан первой звездой матча.

В концовке на последней минуте матча россиянин предпринял попытку забросить шайбу в пустые ворота. Василевский бросил шайбу, которая пролетела над большинством игроков и опустилась в середине зоны «Эдмонтона», откуда её смахнул защитник «Ойлерз». Судя по траектории шайбы, этот бросок вполне мог закончиться голом Василевского.

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Напомним, прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой гостей со счётом 7:4.