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«Мы позволили поймать себя за пятки». Карбери — о поражении от «Филадельфии»

«Мы позволили поймать себя за пятки». Карбери — о поражении от «Филадельфии»
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил поражение по буллитам в матче с «Филадельфией» (3:4 Б).

«Я думаю, что на протяжении всей игры у нас было много хорошего. Мне понравился наш старт, понравился наш второй период. Я думаю, что мы поставили себя в хорошую позицию перед третьим периодом. Мне даже понравился наш третий период впервые за долгое время.

Мы пропустили второй гол – не лучший сценарий для нас – но затем мы сравнительно быстро забиваем сразу после этого и возвращаем лидерство. И после этого я думаю, что наша игра развалилась. Мы вообще не очень хорошо справились с игрой, допустили несколько нехарактерных ошибок, начали делать то, чего не делали весь сезон, играя с преимуществом в счёте. Мы позволили поймать себя за пятки», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

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