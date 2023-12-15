Нападающий Жан-Себастьен Ди заключил контракт с «Нефтехимиком» до конца сезона, сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее магнитогорский «Металлург» отказался от услуг нападающего, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

За 18 проведённых встреч в составе «Металлурга» на счету Ди три заброшенные шайбы и две результативные передачи.

Прошедший игровой год Жан-Себастьен провёл в системе «Аризоны Койотс», большую часть игр выступая за фарм-клуб южан «Тусон Роудраннерс». В АХЛ на счету форварда 67 игр и 51 (23+28) очко в сезоне-2022/2023 и четыре игры в НХЛ без набранных очков.

Всего в НХЛ Жан-Себастьен сыграл 37 матчей, в которых набрал 7 (5+2) очков. В АХЛ на счету канадца 557 игр и 354 (159+195) очка в регулярных чемпионатах и плей-офф.