Дементьев — о достижении Кучерова: конкуренция, с которой сталкивается Никита, сумасшедшая

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил достижение нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова, который первым в текущем сезоне НХЛ добрался до 50 очков.

«Кучеров – большой молодец. Я очень рад, что именно россиянин первым достиг отметки в 50 набранных очков в нынешнем сезоне. Конкуренция, с которой сталкивается Никита, просто сумасшедшая: Мэттьюс, Макдэвид. Про Коннора вообще говорили, что этот игрок может набрать 150-170 очков за регулярный чемпионат. Поэтому набранные Никитой баллы дорогого стоят. Я знаю, через что игрокам приходится проходить для осуществления этих достижений. Травмы, невзгоды, недомогания, но нужно выходить и показывать максимальную игру. Стабильность – это самое серьёзное, чего могут и должны добиваться игроки высокого уровня. Кучеров как раз является таковым. Поздравляю его и всех болельщиков», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.