Каменский — о безголевой серии Овечкина: бывают спады, Александр всё-таки человек

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о безголевой серии Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» продлил свою безголевую серию до 11 матчей и установил новый личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

«Да, Овечкин уже не забивает 11 матчей подряд. Но, думаю, это временное явление и скоро он снова начнёт забивать. У Саши всё получится. Из-за этой неудачной серии он не выпадает из погони за рекордом Гретцки. Просто в карьере бывают спады, Александр всё-таки человек.

Овечкин – великий спортсмен и атлет, он всё уже давно доказал. Думаю, у него просто временный спад», – цитирует Каменского Metaratings.

В текущем сезоне Овечкин провёл за «Вашингтон Кэпиталз» 26 матчей, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. На данный момент Овечкин является вторым в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Александр отстаёт от лидирующего Уэйна Гретцки на 67 шайб.