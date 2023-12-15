Экс-тренер сборной России высказался об антирекордной безголевой серии Овечкина

Заслуженный тренер России и бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев высказался о безголевой серии Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» продлил свою безголевую серию до 11 матчей и установил новый личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

«Антирекордная «сухая» серия Овечкина? Я не эксперт и статистику игроков не комментирую. Содержание игры любого хоккеиста я рассматриваю с точки зрения того, какую пользу он приносит команде. А не то, что там идут галочки, крючочки, отдал, забил, пробежал, обнял. Это сопутствующие игре вещи, но не главное. Главное — это то, что приносит игрок. Он может не забивать ничего, но приносить команде большую пользу. Поэтому я не комментирую эти вещи. Это моё видение. Я игроков в сборную отбирал не по статистике, а по содержанию того, что они показывают на площадке.

Овечкин по-прежнему полезен для «Вашингтона», несмотря на такую статистику? Это не ко мне вопрос — это к руководству «Вашингтона», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.