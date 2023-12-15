Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-тренер сборной России высказался об антирекордной безголевой серии Овечкина

Экс-тренер сборной России высказался об антирекордной безголевой серии Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России и бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев высказался о безголевой серии Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» продлил свою безголевую серию до 11 матчей и установил новый личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

«Антирекордная «сухая» серия Овечкина? Я не эксперт и статистику игроков не комментирую. Содержание игры любого хоккеиста я рассматриваю с точки зрения того, какую пользу он приносит команде. А не то, что там идут галочки, крючочки, отдал, забил, пробежал, обнял. Это сопутствующие игре вещи, но не главное. Главное — это то, что приносит игрок. Он может не забивать ничего, но приносить команде большую пользу. Поэтому я не комментирую эти вещи. Это моё видение. Я игроков в сборную отбирал не по статистике, а по содержанию того, что они показывают на площадке.

Овечкин по-прежнему полезен для «Вашингтона», несмотря на такую статистику? Это не ко мне вопрос — это к руководству «Вашингтона», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
«Я потерял часы сна». Главный тренер «Вашингтона» выдал яркое интервью о неудачах Овечкина
«Я потерял часы сна». Главный тренер «Вашингтона» выдал яркое интервью о неудачах Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android