«Приезжай и балдей». Григоренко о скандальном отказе Голдобина от вызова в сборную России

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко оценил отказ выступать за сборную «Россия 25» на Кубке Первого канала лидеров «Спартака» Николая Голдобина и Павла Порядина.

«Отказ Голдобина и Порядина? Я думаю, что это право каждого. В наше время никто не отказывался от сборной. Я не хочу туда лезть, право каждого. Кто как видит ситуацию, по-своему определяет, так и делает. Когда в сборную вызывают, я думаю, игроки обязаны ехать. Тем более сейчас все условия созданы для игроков. Приезжай и балдей — и играй. Только играй — остальное за тебя сделают. Поставили интересы команды выше? Я не знаю, всё может быть. Это вы у них узнайте, почему они не приехали», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.