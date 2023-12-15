Sportsnet: команда не пустила Самсонова к микрофонам после матча с «Коламбусом»

Журналист Sportsnet Люк Фокс, комментируя поражение «Торонто Мэйпл Лифс» в сегодняшнем матче от «Коламбус Блю Джекетс» (5:6 ОТ) с суперкамбэком первых в третьем периоде, пришёл к выводу, что в данный момент клубу необходим голкипер в положительном психологическом состоянии.

«Киф (главный тренер «Торонто». — Прим. «Чемпионата») проконсультировался с Кёртисом Сэнфордом во время второго перерыва, и тренер вратарей посоветовал оставить Самсонова на льду с командой до конца матча. Позже Киф сказал, что был рад тому, что принял совет Сэнфорда, так как Самсонов отразил все семь бросков в третьем периоде… но ему не хватило одного сейва в овертайме.

То, насколько склонена была голова Самсонова после матча, насколько пустым был его взгляд, и тот факт, что он был единственным игроком «Мэйпл Лифс», который ещё пребывал [мысленно] на льду, сидя безмолвно и неподвижно, говорит о том, что он был опустошён этим поражением в овертайме.

Сэнфорд, проходя мимо, прошептал несколько слов поддержки Самсонову в раздевалке. Генеральный менеджер Брэд Треливинг ободряюще похлопал его.

Ни один игрок «кленовых листьев» не осмелился произнести критическое слово в адрес своего стартового вратаря, и команда отказалась пустить Самсонова к микрофонам и камерам.

Конечно, этот «тест Роршаха» от «Коламбуса» напомнил «Торонто», как сильно им нужен вратарь в позитивном психологическом состоянии. Точно так же, как Самсонову нужна поддержка на его пути», — написал Фокс в своей статье.

Напомним, в этом матче «Торонто» уступал 0:5 после двух периодов, однако нашёл в себе силы отыграться.