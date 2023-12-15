Покинувший «Амур» защитник Волгин продолжит карьеру в «Ладе»

Как стало известно «Чемпионату», «Лада» подпишет контракт с защитником Алексеем Волгиным. Сегодня «Амур» расторг контракт с игроком обороны по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне 33-летний игрок обороны провёл в составе «Амура» 16 матчей, набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-10» и 49 штрафных минутах.

Всего в КХЛ на счету Волгина 358 матчей, в которых защитник забросил 16 шайб и отдал 63 результативные передачи с показателем полезности «-66» и 160 штрафными минутами.

Волгин уже выступал за «Ладу» в КХЛ с 2015 по 2017 год. В КХЛ игрок обороны играл за «Амур», «Ладу», «Нефтехимик» и подмосковный «Витязь».