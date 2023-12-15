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КХЛ опубликовала данные продвинутой статистики игроков по итогам первой части сезона

КХЛ опубликовала данные продвинутой статистики игроков по итогам первой части сезона
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на официальном сайте представила итоги выступления игроков в первой части регулярного чемпионата по данным умной статистики.

Так, стало известно, что лишь два игрока с начала регулярного чемпионата преодолели дистанцию в 200 километров – это 28-летний защитник Антон Сизов (205,8 км) из «Торпедо» и его 22-летний коллега по амплуа из санкт-петербургского СКА Александр Никишин (200,0) км. Тройку лидеров по этому показателю замкнул ещё один представитель «Торпедо» — Богдан Конюшков (199,8 км).

Лучшие по пройденной дистанции с шайбой – Владимир Ткачёв (17,5 км) из омского «Авангарда», представитель «Куньлунь Ред Стар» Райан Мёркли (17,4 км) и Александр Николишин (17,2 км) из СКА.

Лидеры среди вратарей по показателю xG- (ожидаемые голы за вычетом реально пропущенных голов. – Прим. «Чемпионата»)Патрик Рыбар (15,94) из «Спартака» и Александр Самонов (13,2) из «Салавата Юлаева».

По числу успешных передач среди защитников в лидерах Богдан Конюшков из «Торпедо» (1746), а среди нападающих – форвард омского «Авангарда» Владимир Ткачёв (1234).

По силе броска возглавляют гонку сразу два игрока – это Семён Чистяков из «Авангарда» и Владислав Сёмин из «Лады», бросившие шайбу со скоростью 169 км/ч.

Лучшими по чистой максимальной скорости по итогам первой половины сезона стали Алексей Пустозёров (39,7 км/ч) из «Салавата Юлаева», Спенсер Фу (39,6 км/ч), представляющий «Куньлунь Ред Стар», и Сергей Дубакин (39,5 км/ч) из «Сибири».

Статистика игроков КХЛ
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