Вратарь «Сиэтла» Грубауэр рискует пропустить игру «Зимней классики» НХЛ из-за травмы

32-летний немецкий вратарь клуба НХЛ «Сиэтл Кракен» Филипп Грубауэр пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела. Об этом информирует пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Грубауэр не смог доиграть матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:4 ОТ), прошедший в воскресенье, 10 декабря, покинув лёд во втором периоде. Восстановление немецкого голкипера может затянуться до нескольких недель, из-за чего он может пропустить встречу «Зимней классики» НХЛ – 2024 с «Вегас Голден Найтс», которая состоится 1 января 2024 года.

В нынешнем сезоне Грубауэр принял участие в 17 встречах НХЛ за «Сиэтл», в которых отразил 88,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,25. Его шестилетний контракт на общую сумму в $ 35,4 млн ($ 5,9 млн за сезон) истекает в 2027 году.