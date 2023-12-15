Стал известен состав сборной Швеции на домашний МЧМ-2024

Стал известен окончательный состав молодёжной сборной Швеции по хоккею на предстоящий домашний молодёжный чемпионат мира – 2024. Об этом информирует портал The Hockey News.

Так, в заявке оказалось сразу несколько игроков, права на которых принадлежат клубам НХЛ – это Алекс Сандин-Пелликка («Детройт Ред Уингз»), Маттиас Хевелид, Филип Бюстедт (оба — «Сан-Хосе Шаркс»), Джонатан Леккиримяки («Ванкувер Кэнакс») и Ноа Эстлунд («Баффало Сэйбрз»).

Полная же заявка наставника Швеции Магнуса Хевелида выглядит следующим образом:

Вратари: Уго Хевелид, Кевин Райдлер, Мелькер Телин.

Защитники: Маттиас Хевелид, Антон Юханссон, Якоб Норин, Элиас Петтерссон, Элиас, Саломонссон, Аксель Сандин-Пелликка, Том Вилландер.

Нападающие: Исак Бьорн, Филип Бюстедт, Давид Эдстрём, Зеб Форсфьелль, Джонатан Леккиримяки, Оскар Петтерссон, Расмус Рудслетт, Отто Штенберг, Фабиан Вагнер, Антон Вальберг, Лиам Огрен, Ноа Эстлунд.

Напомним, соперниками Швеции по группе А на МЧМ-2024 станут сборные Канады, Финляндии, Германии и Латвии. Старт соревнований запланирован на 26 декабря 2023 года, а финал состоится 5 января 2024 года.