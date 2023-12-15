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«Нам нравится есть «пути́н». Канадец из «СЮ» — об основных отличиях франкоканадцев

«Нам нравится есть «пути́н». Канадец из «СЮ» — об основных отличиях франкоканадцев
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Защитник «Салавата Юлаева» Николя Мелош рассказал об основных различиях между франкофонами и англоканадцами, а также выразил мнение о возможном языковом барьере.

«Шутят ли в канадской сборной над франкофонами? В основном это касается произношения: у меня есть акцент, но это единственная вещь, на которую обращают внимание. Парни просто прикалываются, и это смешно, потому что иногда, когда я произношу слово, это не получается скрыть. Зачастую я точно знаю, как правильно должен сказать, но всё равно это получается смешно, когда я открываю рот.

Основное отличие между франкофонами и англоканадцами? Нам нравится «пути́н» — блюдо из картошки фри с соусом и сыром. В принципе, больших различий между нами нет, разве что языковой барьер, но сейчас жители Квебека более активно изучают английский, это будет здорово», — сказал Мелош в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с защитником уфимского «Салавата Юлаева» Николя Мелошем читайте на «Чемпионате» завтра, 16 декабря, в 10:00 мск.

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ Мелош принял участие в 15 встречах, в которых отметился 7 (1+6) результативными действиями, заработав показатель полезности «+5». Его контракт с уфимским клубом рассчитан до конца сезона.

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