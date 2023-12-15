Канадский защитник «Салавата» — о работе с Козловым: половину сказанного не понимаю

26-летний канадский защитник «Салавата Юлаева» Николя Мелош рассказал о работе в уфимском клубе под руководством Виктора Козлова.

«Как Виктор Козлов работает с командой? Половину сказанного я не понимаю, но Виктор старается быть прямым с командой, что облегчает парням понимание того, что от них хотят видеть. Мне нравится его стиль работы, удовольствие играть в его команде — думаю, это одна из причин того, что мы стали играть успешно, — сказал Мелош в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ Мелош принял участие в 15 встречах, в которых отметился семью (1+6) результативными действиями, заработав показатель полезности «+5». Его контракт с уфимским клубом рассчитан до конца сезона.

Полное интервью с защитником уфимского «Салавата Юлаева» Николя Мелошем читайте на «Чемпионате» завтра, 16 декабря, в 10:00 мск.



«Салават Юлаев» с 50 набранными очками в 39 встречах занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от лидирующего магнитогорского «Металлурга» на 5 очков.