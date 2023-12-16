«Парни говорили, что придётся платить за стекло». Мелош — о силовом приёме на Сафине

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Николя Мелош рассказал об эффектном силовом приёме на форварде толльятинской «Лады» Остапе Сафине в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2).

«Не получал ли прозвищ в команде после разбитого стекла? Нет, парни только шутили про то, что мне надо будет платить за разбитое стекло. Сначала я не понял, шутка это или нет, поэтому пришлось спросить об этом всех. Мне было немного страшно за соперника, так как стекло разбилось, — к счастью, он не получил травму и в порядке», — сказал Мелош в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

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Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ Мелош принял участие в 15 встречах, в которых отметился семью (1+6) результативными действиями, заработав показатель полезности «+5». Его контракт с уфимским клубом рассчитан до конца сезона.

Полное интервью с защитником уфимского «Салавата Юлаева» Николя Мелошем читайте на «Чемпионате» сегодня, 16 декабря, в 10:00 мск.