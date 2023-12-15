Тренер «Коламбуса» госпитализирован после попадания шайбы в голову

42-летний канадский ассистент главного тренера клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Стив Маккарти госпитализирован после попадания шайбы в голову. Об этом сообщает журналистка Эмили Скалли в социальных сетях.

Как отмечает источник, специалист не успел отреагировать на отскок шайбы от перекладины. В результате попадания Маккарти некоторое время приходил в себя у льда, а затем был направлен в больницу.

Напомним, ранее стало известно, что травму получил один из ключевых игроков «Блю Джекетс» Патрик Лайне, который пропустит ближайшие шесть недель.

«Коламбус Блю Джекетс», набрав 25 очков в 31 матче, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В ближайшем матче «мундиры» примут на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоится 17 декабря, его начало запланировано на 3:00 мск.