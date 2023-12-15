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Игрок НХЛ рисковал погибнуть из-за неоказания медицинской помощи в Далласе

Игрок НХЛ рисковал погибнуть из-за неоказания медицинской помощи в Далласе
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НХЛ и профсоюз игроков начали расследование инцидента с 25-летним финским защитником «Аризоны Койотс» Юусо Вялимяки после встречи регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (4:3) в ноябре этого года. Об этом сообщает Daily FaceOff.

В игре с «Далласом» Вялимяки принял на себя шайбу, летевшую со скоростью 149 км/ч, которая угодила ему в лицо. Защитник, получивший повреждение, экстренно был направлен в одну из больниц Далласа, где из-за загруженности персонала хоккеисту просто посоветовали вернуться в гостиницу и посетить врача уже утром, несмотря на непрекращавшееся кровотечение и видимые повреждения лица.

Позже, когда в ситуацию вмешалась лига, врачи, осмотрев Юусо, сообщили ему, что, если бы он вернулся в отель и лёг спать в соответствии с указаниями, был шанс, что он мог задохнуться от собственной крови. Только спустя пять часов после произошедшего Вялимяки наложили 55 швов, чтобы зашить рану, при этом у защитника был выявлен перелом лицевой кости.

В «Далласе» также осведомлены об инциденте с участием защитника «Аризоны» и сотрудничают с НХЛ и профсоюзом игроков. При этом от каких-либо комментариев в клубе отказались.

В нынешнем сезоне Вялимяки принял участие в 22 встречах за «Аризону», в которых отметился шестью результативными передачами, заработав коэффициент полезности «-2».

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