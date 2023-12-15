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У седьмого номера драфта НХЛ — 2022 Корчински умер отец

У седьмого номера драфта НХЛ — 2022 Корчински умер отец
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В возрасте 59 лет ушёл из жизни отец канадского защитника клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Кевина КорчинскиЛарри Корчински. Об этом сообщается в социальных сетях клуба «Саскатун Блэйдс», за который выступал Ларри на юниорском уровне.

«Мы опустошены известием о смерти воспитанника «Блэйдс» Ларри Корчински. От имени всей организации мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Корчински», — гласит заявление организации.

Ларри Корчински выступал как на юниорском, так и на любительском уровне – в период с 1979 по 1984 год он выступал за «Саскатун Блэйдс», а затем играл в составе университетской команды Саскaчевана до 1988 года. Его сын Кевин проводит дебютный сезон в НХЛ, он был выбран под седьмым номером на драфте НХЛ – 2022. В текущем регулярном чемпионате защитник провёл 25 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков при коэффициенте полезности «-12».

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