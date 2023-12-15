«Приведёт к снежному кому». В «Вашингтоне» высказались об антирекордной серии Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал выступление российского капитана команды Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ. Специалист высказался об антирекордной безголевой серии 38-летнего нападающего. Овечкин не может забить в 11 встречах подряд.

«Он получает хорошие шансы и свободное пространство. Он чувствует себя так же уверенно, как и всегда, и знает, что это лишь вопрос времени, когда некоторые из этих шансов начнут приносить пользу.

Необходимо сосредоточиться на процессе. Сосредоточиться на том, чтобы пробраться в свободные места. Сосредоточиться на сменах в зоне защиты, лучше справляться с обработкой шайбы, и я думаю, он это знает. Он знает, что его возможности и броски в конечном итоге начнут приносить пользу. И я думаю, что как только они произойдёт, по мнению Макмайкла, это может привести к снежному кому», — приводит слова Карбери The Hockey News.