Защитник «СЮ» Мелош — об игре в ECHL: перед полуфиналом все просто стали драться

Защитник «Салавата Юлаева» Николя Мелош рассказал о памятном эпизоде с массовой дракой в плей-офф хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).

«Напоминала ли игра в ECHL легендарный фильм о тафгаях Slapshot? О да, были такие моменты. Помню, в полуфинале плей-офф на разминке все просто начали драться друг с другом. Я смотрел на это и не мог поверить своим глазам: это важный матч, и все вдруг повели себя так? Тем не менее уровень хоккея в ECHL был лучше, чем я ожидал, здесь были отличные игроки, а фанаты там болели страстно. Не могу сказать, что там были только драки, но они стали важной частью культуры этой лиги, и некоторые игры в этом плане получались особенными», — сказал Мелош в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с защитником уфимского «Салавата Юлаева» Николя Мелошем читайте на «Чемпионате» сегодня, 16 декабря, в 10:00 мск.