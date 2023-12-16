Владимир Тарасенко пропустит матч между «Оттавой» и «Далласом»

Сегодня, 16 декабря, состоится очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» на своей площадке примет «Оттаву Сенаторз». Встреча состоится в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр», начало — в 4:00 мск.

Как сообщает Daily Faceoff, российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко не примет участие в этом матче. Россиянин пропустит игру по семейным обстоятельствам.

Всего в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги на счету 31-летнего российского нападающего 19 (6+13) очков в 24 сыгранных матчах.

Напомним, Тарасенко подписал контракт с канадским клубом 28 июля 2023 года. Контракт игрока с клубом рассчитан на один год. За это время российский нападающий заработает $ 5 млн.