Артемий Панарин ещё на шаг приблизился к рекорду «Рейнджерс» 40-летней давности

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на своей площадке «Анахайм Дакс». На момент написания новости в матче идёт перерыв после второго периода, счёт — 3:1 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в третьей голевой атаке своей команды и записал на свой счёт результативную передачу. Таким образом, 32-летний россиянин продлил серию с набранными очками в домашних матчах со старта сезона до 13 встреч, ещё на один шаг приблизившись к рекорду «Рейнджерс» 42-летней давности.

Лидером остаётся Майк Роджерс — 15 домашних результативных матчей подряд на старте сезона-1983/1984. Панарин занимает чистое второе место в клубной истории по этому показателю.