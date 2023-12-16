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Голкипер «Рейнджерс» Куик продлил рекордную серию в клубе после победы над «Анахаймом»

Голкипер «Рейнджерс» Куик продлил рекордную серию в клубе после победы над «Анахаймом»
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В Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Анахайм Дакс» (5:1).

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал 37-летний голкипер Джонатан Куик. Он отразил 28 бросков из 29.

Сегодняшняя победа помогла Куику продлить свою рекордную серию, в которой он помог команде завоевать минимум одно очко в каждом из своих первых десяти матчей, в которых он выходил в качестве стартового голкипера, с момента начала карьеры в клубе. Ранее в истории «Рейнджерс» такое не удавалось никому.

В активе Куика девять побед в десяти матчах в стартовом составе, ещё однажды «Рейнджерс» с ним проиграли в серии буллитов.

«Рейнджерс» набрали 41 очко и занимают промежуточное первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Лисон (Любушкин) – 13:30     1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 17:06     2:1 Веси (Фокс, Уилер) – 31:45     3:1 Крайдер (Панарин, Фокс) – 36:19 (pp)     4:1 Зибанеджад (Панарин) – 55:26 (pp)     5:1 Эдстрём (Гудроу, Шнайдер) – 59:57    
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