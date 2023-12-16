Голкипер «Рейнджерс» Куик продлил рекордную серию в клубе после победы над «Анахаймом»

В Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Анахайм Дакс» (5:1).

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал 37-летний голкипер Джонатан Куик. Он отразил 28 бросков из 29.

Сегодняшняя победа помогла Куику продлить свою рекордную серию, в которой он помог команде завоевать минимум одно очко в каждом из своих первых десяти матчей, в которых он выходил в качестве стартового голкипера, с момента начала карьеры в клубе. Ранее в истории «Рейнджерс» такое не удавалось никому.

В активе Куика девять побед в десяти матчах в стартовом составе, ещё однажды «Рейнджерс» с ним проиграли в серии буллитов.

«Рейнджерс» набрали 41 очко и занимают промежуточное первое место в турнирной таблице Восточной конференции.