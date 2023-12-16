Панарин стал вторым россиянином, набравшим 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ

В Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Анахайм Дакс» (5:1).

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

Этот результат помог Панарину стать вторым россиянином в нынешнем сезоне, которому удалось преодолеть отметку в 40 очков в сезоне. Первым стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

После этого матча на счету Панарина стало 41 (16+25) очко после 28 игр. Он занимает третье место в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата после Кучерова (50) и Джей Ти Миллера (43).

«Рейнджерс» набрали 41 очко и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.