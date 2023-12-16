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Панарин стал вторым россиянином, набравшим 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Панарин стал вторым россиянином, набравшим 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ
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В Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Анахайм Дакс» (5:1).

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

Этот результат помог Панарину стать вторым россиянином в нынешнем сезоне, которому удалось преодолеть отметку в 40 очков в сезоне. Первым стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

После этого матча на счету Панарина стало 41 (16+25) очко после 28 игр. Он занимает третье место в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата после Кучерова (50) и Джей Ти Миллера (43).

«Рейнджерс» набрали 41 очко и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Лисон (Любушкин) – 13:30     1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 17:06     2:1 Веси (Фокс, Уилер) – 31:45     3:1 Крайдер (Панарин, Фокс) – 36:19 (pp)     4:1 Зибанеджад (Панарин) – 55:26 (pp)     5:1 Эдстрём (Гудроу, Шнайдер) – 59:57    
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