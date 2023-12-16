Панарин — на 6-м месте в истории по очкам среди левых вингеров за первые 9 сезонов в НХЛ

В Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Анахайм Дакс» (5:1).

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

По итогам этого матча у россиянина стало 748 очков за первые девять сезонов в лиге, включая регулярные чемпионаты и плей-офф. Это помогло ему выйти на чистое шестое место по этому показателю среди левых вингеров в истории лиги, обойдя Дэни Хитли (746).

Также Панарин стал вторым россиянином в нынешнем сезоне, которому удалось преодолеть отметку в 40 очков.

«Рейнджерс» набрали 41 очко и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.