Два удачных видеозапроса тренера «Аризоны» помогли его команде победить «Сан-Хосе»
Поделиться
В Темпе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» добилась победы над «Сан-Хосе Шаркс» (1:0).
Единственную шайбу в матче забросил во втором периоде Матиас Маччелли.
Отметим, что по ходу третьей двадцатиминутки «акулы» дважды забрасывали шайбы в ворота «койотов», однако в обоих случаях тренерский штаб «Аризоны» запрашивал видеопросмотр на нарушение правил при взятии ворот, и обе попытки оказались успешными.
«Аризона» прервала серию неудач из четырёх матчей, набрала 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Сан-Хосе» остался с 21 очком и идёт на 14-й строчке Запада.
Комментарии
- 16 декабря 2023
-
08:20
-
08:15
-
07:52
-
07:48
-
07:27
-
07:06
-
06:42
-
06:39
-
06:35
-
06:13
-
06:02
-
05:44
-
05:37
-
05:26
-
05:11
-
05:04
-
04:53
-
04:51
-
03:54
-
02:14
-
00:04
- 15 декабря 2023
-
23:29
-
23:17
-
23:13
-
23:00
-
22:57
-
22:42
-
22:17
-
22:00
-
21:55
-
21:27
-
21:07
-
21:00
-
20:33
-
19:57
Партнерский контент