Два удачных видеозапроса тренера «Аризоны» помогли его команде победить «Сан-Хосе»

В Темпе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» добилась победы над «Сан-Хосе Шаркс» (1:0).

Единственную шайбу в матче забросил во втором периоде Матиас Маччелли.

Отметим, что по ходу третьей двадцатиминутки «акулы» дважды забрасывали шайбы в ворота «койотов», однако в обоих случаях тренерский штаб «Аризоны» запрашивал видеопросмотр на нарушение правил при взятии ворот, и обе попытки оказались успешными.

«Аризона» прервала серию неудач из четырёх матчей, набрала 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Сан-Хосе» остался с 21 очком и идёт на 14-й строчке Запада.