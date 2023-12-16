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Два удачных видеозапроса тренера «Аризоны» помогли его команде победить «Сан-Хосе»

Два удачных видеозапроса тренера «Аризоны» помогли его команде победить «Сан-Хосе»
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В Темпе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» добилась победы над «Сан-Хосе Шаркс» (1:0).

Единственную шайбу в матче забросил во втором периоде Матиас Маччелли.

Отметим, что по ходу третьей двадцатиминутки «акулы» дважды забрасывали шайбы в ворота «койотов», однако в обоих случаях тренерский штаб «Аризоны» запрашивал видеопросмотр на нарушение правил при взятии ворот, и обе попытки оказались успешными.

«Аризона» прервала серию неудач из четырёх матчей, набрала 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Сан-Хосе» остался с 21 очком и идёт на 14-й строчке Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Маччелли (Бьюгстад, Мозер) – 34:45    
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